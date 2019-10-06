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Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с силовиками Донбасса, обсудив вопросы безопасности и обороны, сеть взбудоражили фото.
Об этом сообщают на странице Офиса президента в Facebook, передает apostrophe.
На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.
Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведения войск. Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения и достижения устойчивого мира на востоке страны, являются приоритетными для него.
Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.
Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.
Теги: Донбасс, войска, финансирование, СБУ, разведение, штаб, ВСУ, Аваков, Зеленский
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