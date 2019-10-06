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Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» и «Новотроицком» — очереди

06.10.2019 09:49
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Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» и «Новотроицком» — очереди

Сегодня утром, 6 октября, по данным Госпогранслужбы на украинских КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/50,
«Марьинка» — 75/0,
«Новотроицкое» — 70/50,
«Гнутово» — 10/20

За прошедшие сутки, сообщают в ГПСУ, пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ последовало 38,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8885 человек и 1095 транспортных средств;
«Марьинка» — 8570 человек и 1560 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7805 человек и 1485 транспортных средств;
«Гнутово» — 3225 человек и 775 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 155 человек.



Теги: Донбасс, Марьинка, транспорт, Новотроицкое, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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