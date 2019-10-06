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В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ
Во временно оккупированном Докучаевске медицинских работников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области заставляют работников получать паспорта РФ под угрозой увольнения. Так, во временно оккупированном Докучаевске на медицинских работников оказывается прямое давление, а заведующие отделением обязаны раз в неделю передавать главному врачу сведения о получивших паспорт и отказавшихся.
Вот что рассказывают медицинские работники из Докучаевска:
«Всем привет. Хочу рассказать Вам забавную историю, которая произошла с моей знакомой. В Докучаевской больнице провели разъяснительную беседу с мед. персоналом. Суть беседы заключалась в том, что всем в срочном порядке нужно оформить паспорта РФ. В случае отказа от оформления паспорта, обещают уволить. Вы только вчитайтесь в абсурдность ситуации. Квалифицированных мед. работников обещают уволить только за то, что те отказались от оформления российского паспорта. Складывается впечатление, что кто-то получает денежную прибавку за количество людей, получивших паспорт. Ответственность и контроль за количеством поданных и оформленных заявлений положили на заведующих отделений, которые каждый понедельник ходят и докладывают о ситуации главврачу. Такими темпами, на людей уже нужно вешать ярлык “БЕЗ ПАСПОРТА РФ” или “ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПАСПОРТА РФ”. Я просто не понимаю, зачем все это делается, и почему, для работы в республиканской больнице недостаточно паспорта ДНР. Простите, если кому-то не понравился данный пост, но уже накипело».
Жители других временно оккупированных населенных пунктов уже столкнулись с тем, что увольнение за отказ получить паспорт РФ, не просто угроза, а реальность:
«А тем кто реально хочет получить паспорт РФ, сначала тянут время с паспортом ДНР (люди с мая ждут), потом с паспортом РФ. Плюс отказы есть на каждом из этапов получения днр паспорта без объяснения причин»,
«Ничего, скоро ещё всех посчитают() Сколько голов в хозяйстве Ну как вам народная рэспублика? Нравится??? Зато фашистов нет»
«Работала в гос. учреждении (госслужба)… Паспорта ДНР нас обязали получить ещё весной 2018 года. Ну тогда получили. Все без исключения, ибо в противном случае грозились увольнением. Глотнули. Получили. Забыли. Но когда в августе месяце начался пресинг по поводу паспортов РФ, то здесь уже стало не смешно… Я паспорт РФ получать не собиралась ибо в Россию уезжать не планирую, здесь родители, квартира, да и лишнего ляма на недвижимость в РФ не имею… Поэтому иметь паспорт иного государства БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ не вижу смысла… Сразу оговорюсь не родственников, не друзей, которые б могли прописать в России у меня нет. Поставила в известность руководство, что получать паспорт РФ отказываюсь. На что мне ответили ну думайте ибо без паспорта РФ работать у нас нельзя… Пришлось уволиться… Таких как я оказалось в нашей организации 4 человека. Вот такая грустная история...».
Теги: Донбасс, Докучаевск, увольнение, паспорт, больница, ДНР, медики, РФ
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