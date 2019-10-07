Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам

07.10.2019 11:15

Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал красные линии, которые власть не перешагнет при утверждении закона об особом статусе Донбасса

Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу, передает Сегодня

По его словам, закон вступит в силу сразу после того, как контроль над захваченным россиянами участком границы перейдет Украине.

Он также отметил, что в этом документе не будет нарушено никаких «красных линий», среди которых отказ от федерализации, проведение выборов за законами Украины, выведение оккупационных войск и контроль над границей.

«Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированной территории заканчивается в этом году. Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады . Этот закон будет писаться вместе с общественностью», — подчеркнул соратник президента Владимира Зеленского.

Спикер Парламента Дмитрий Разумков также успокоил украинцев и отметил, что документ об особом статусе ОРДЛО не является законом о федерализации, и он будет разрабатываться с привлечением авторитетных экспертов.

«Для того чтобы ни у кого не было мысли (О том, что это закон о федерализации) о том, что этот закон должен прорабатываться с привлечением многих экспертов, общественности, Верховной рады, Офиса президента и, я думаю, наших зарубежных партнеров. Таким образом в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен в Верховной Раде Украины. Дискуссия должна быть в этом вопросе. Оставаясь в тех красных линиях, мы сможем разработать такое законодательство, которое сможет и сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей «, — объяснил глава Верховной Рады

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Зеленского готовят секретный план по Донбассу. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. План может стать заменой так называемой «формулы Штайнмайера», которая вызвала общественный резонанс в Украине

«Надо иметь украинскую формулу мира. Формула мира – это деоккупация и возвращение мирной жизни гражданам … Я считаю, что наша формула мира должна быть поддержана внутри страны», – сказал он.

Министр подчеркнул, что другие, так называемые иностранные формулы урегулирования конфликта с Россией могут привести к капитуляции.

Источник: https://politeka.net