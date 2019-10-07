Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев

07.10.2019 07:34

Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения в Донбассе может привести к потере Украиной новых территорий, ключевых промышленных предприятий и Мариуполя.

Об этом пишет общественный активист и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Диалог.UA. Стоит отметить, что отвод войск ООС на Донбассе связан не с переговорами в Минске, а с требованиями России по возвращению к формату "нормандской встречи". В свое время Кремль выдвинул Киеву два требования - отвод войск и узаконивание "формулы Штайнмайера".

Именно с этим можно объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после обмена военнопленными следующим шагом будет именно разведение войск вдоль всей линии разграничения.

Убежден, что после завершения полного отвода войск Офис президента и политическое руководство объявят о возможности проведения выборов на временно оккупированных территориях.

Впрочем замечу, что отвод войск у Станицы Луганской, Золотого и Петровского Кремль выбрал не просто так, и это представляет большую опасность для Украины. Отвод войск в Станице Луганской грозит оккупацией города Счастье и потерей Луганской ТЭС, которая питает электроэнергии как ОРЛО, так и подконтрольной Украине части Луганщины. Поселок Золотое Россия также выбрала не просто так, ведь это позволяет агрессору оккупировать т.н. "Промышленный треугольник" Луганщины - Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

Украина рискует потерять долю существенного промышленного потенциала на освобожденных территориях и остаться исключительно с сельскохозяйственными районами т.н. "Слобожанщины". Что касается Петровского, то это степной танкоопасный район на Мариупольском направлении. Если войска ООС отойдут более чем на два километра, мы потеряем первую и вторую линии обороны, открыв России путь на Мариуполь.

Украина рискует потерять два крупных металлургических комбината и морской порт. Отмечу, что пока официальный Киев готовится отводить войска, российско-террористические группировки передислоцируют отдельные подразделения так называемых "1 и 2 армейских корпусов" именно вблизи вышеуказанных районов.

По сообщениям местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", на Первомайском-Стахановском направлении зафиксирована передислокация и накопление тяжелой бронетехники и живой силы вблизи Стахановского ферросплавного завода, поселка Калиново и города Первомайск.

Кстати, эта информация подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. На этом направлении усилились боевые действия, количество обстрелов позиций ООС на этом направлении постоянно растет и идет по касательной. И это в то время, как министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что интенсивность обстрелов наоборот уменьшилась. Похожая ситуация и на Мариупольском направлении. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал новые оборонительные сооружения террористов у Петровского.

То есть, Россия не собирается выполнять взятые на себя обязательства по разведению войск, а на самом деле происходят противоположные процессы. Фактически односторонний отвод войск ООС является неправильным решением еще и потому, что в свое время облгосадминистрации выделили немалые средства на строительство 2-й и 3-й линий обороны вдоль линии разграничения, которые теперь Украина может оставить в случае отвода, и которые может захватить агрессор.

Примечательно, что командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе начались подготовительные мероприятия по отводу войск.

По его словам, результат этих мероприятий будет зависеть от зеркальных действий российско-террористических группировок. Решение принято начальником Генштаба ВСУ, министром обороны Украины и президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 26 июня украинские военные и террористы "ЛНР" совместно оставили позиции у пункта пропуска "Станица Луганская".

Разведение сил произошло под наблюдением Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с обеих сторон.

Однако уже 30 июня стало известно, что террористические группировки сохраняют позиции на блокпосту возле поселка, хотя украинская сторона отвела войска.

А в конце августа СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе десятки отведенных "Градов". Отведение войск по линии разграничения - одно из пунктов нашумевшей "формулы Штайнмайера", против которой протестует вся Украина. ВСУ уже отошли от Станицы Луганской, в ближайшие дни планируется разведение и у Золотого с Петровским. Местные жители категорически против этого. Стоит также отметить, что разведение сил под Золотым под угрозой срыва. Враг нарушил основное требование.



источник: www.dialog.ua