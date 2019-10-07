«Разведению войск быть!»: Разумков назвал ответственных за безопасность

07.10.2019 08:14

В ходе разведения войск на территории Луганской и Донецкой областей за безопасностью будут наблюдать представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Национальная гвардия. Такое заявление озвучил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во врвмя своего интервью телеканалу «Украина».



Он, в частности, заявил: «Никто не сдает свои территории, никто не сдает своих граждан. Сегодня компонент безопасности на той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, мы будем видеть такую возможность, безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории. Это украинская территория, на ней будут действовать законы Украины, а за соблюдением законов и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства».



Согласно словам Дмитрия Разумкова, на территории отвода сил и средств наблюдать за безопасностью также смогут и журналисты. Он добавил: «Мы видели разведение войск в Станице Луганской. Сегодня идет речь о разведении в Петровском и Золотом. Это даст возможность начать выполнять первый пункт минских договоренностей. То есть завершение огня и разведения войск с линии разграничения. Если эти пункты будут выполняться, мы будем видеть реальные позитивные изменения».

Источник: https://replyua.net