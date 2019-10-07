- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
«Разведению войск быть!»: Разумков назвал ответственных за безопасность
В ходе разведения войск на территории Луганской и Донецкой областей за безопасностью будут наблюдать представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Национальная гвардия. Такое заявление озвучил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во врвмя своего интервью телеканалу «Украина».
Он, в частности, заявил: «Никто не сдает свои территории, никто не сдает своих граждан. Сегодня компонент безопасности на той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, мы будем видеть такую возможность, безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории. Это украинская территория, на ней будут действовать законы Украины, а за соблюдением законов и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства».
Согласно словам Дмитрия Разумкова, на территории отвода сил и средств наблюдать за безопасностью также смогут и журналисты. Он добавил: «Мы видели разведение войск в Станице Луганской. Сегодня идет речь о разведении в Петровском и Золотом. Это даст возможность начать выполнять первый пункт минских договоренностей. То есть завершение огня и разведения войск с линии разграничения. Если эти пункты будут выполняться, мы будем видеть реальные позитивные изменения».
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, безопасность, войска, разведение, ДНР, ЛНР
- Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск
- Киев и "ДНР" должны отвести силы от Донецкой фильтровальной станции - Хуг
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- "Золотая" картошка и другие особенности урожая-201915:44
- В Украине планируют отменить трудовые книжки15:30
- В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны15:10
- Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»14:48
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака14:30
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов