Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление

07.10.2019 14:45

Отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия

Как передает Politeka, c таким заявлением глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил в понедельник, 7 октября.

«Сегодня должно было бы начаться разведение. Об этом договаривались в Минске наши переговорные команды. К сожалению, вы знаете, несколько дней назад были обстреляны и Петровское и Золотое. А наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период (мира – ред.), который должен доказать, что у сторон серьезные намерения, — заявил министр иностранных дел на брифинге.

Отметим также, жители села Золотое написали коллективное обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Его текст обнародовала на своей странице в Facebook жительница населенного пункта Наталья Воронкова.

Жители Золотого требуют немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, так как это превратит село с «серую зону», где жизнь обесценивается.

В тексте обращения также отмечается, что к этим требованиям готовы присоединиться жители села Катериновка.

«ВС Украины— гарантия безопасности нашей жизни», — говорится в письме.