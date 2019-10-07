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В ОРДО заявили об обострении на линии фронта
07.10.2019 21:40
Главари ОРДО обвинили ВСУ в «обострении вооруженного конфликта» на Донбассе, в связи с которым был сорван отвод войск в районе Петровского и Золотого. Об этом заявил так назывемый «официальный представитель Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.
Представитель НВФ отметил:
«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обострение, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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