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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили об обострении на линии фронта

07.10.2019 21:40
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В ОРДО заявили об обострении на линии фронта

Главари ОРДО обвинили ВСУ в «обострении вооруженного конфликта» на Донбассе, в связи с которым был сорван отвод войск в районе Петровского и Золотого. Об этом заявил так назывемый «официальный представитель Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

Представитель НВФ отметил:

«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обострение, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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