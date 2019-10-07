В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»

07.10.2019 15:30

С учетом перспективы разведения сил на Донбассе и имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в партии «Национальный корпус» решили установить свой пост в районе населенного пункта Золотое Луганской области, передает replyua.net.

Со слов лидера политсилы Андрея Билецкого, такой шаг должен стать поддержкой местных жителей, которых «завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым «ЛДНР».



«Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, в таком случае ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы обещаем, что его никогда не покинем», — говорится в сообщении. Также Билецкий пообещал, что активисты Нацкорпуса не уйдут из этого блокпоста, даже если украинские войска будут выведены из этого района.



«Эти люди организовались, прибыли сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое для того, чтобы остаться здесь, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска, для того, чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста», — добавил он.