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В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»
С учетом перспективы разведения сил на Донбассе и имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в партии «Национальный корпус» решили установить свой пост в районе населенного пункта Золотое Луганской области, передает replyua.net.
Со слов лидера политсилы Андрея Билецкого, такой шаг должен стать поддержкой местных жителей, которых «завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым «ЛДНР».
«Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, в таком случае ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы обещаем, что его никогда не покинем», — говорится в сообщении. Также Билецкий пообещал, что активисты Нацкорпуса не уйдут из этого блокпоста, даже если украинские войска будут выведены из этого района.
«Эти люди организовались, прибыли сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое для того, чтобы остаться здесь, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска, для того, чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста», — добавил он.
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, Андрей Билецкий
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