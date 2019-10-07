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Война на Донбассе: боевики 25 раз обстреляли позиции ООС, есть погибшие
В прошедшие сутки боевики на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, передает Гордон.
Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевки, Богдановки, Новогнатовки, Водяного, Березового, Пищевика и Новомихайловки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Новолуганского, Попасной, Золотого-4, Луганского, Золотого и Зайцево.
С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции возле Травневого.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики, ООС
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