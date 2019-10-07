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Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения

07.10.2019 16:41
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Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в опубликованном на сайте Офиса президента указе №738.

Указ «О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда» опубликован и вступил в силу сегодня, 7 октября.

Его целью является создание условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец, обеспечение восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства КПВВ «Станица Луганская» и других КПВВ.

Согласно тексту документа, Генеральному штабу ВСУ, Луганской областной государственной администрации поручено безотлагательно принять в установленном порядке мероприятия, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец, а также обустройством КПВВ.

Кабинету министров Украины Зеленский поручил безотлагательно принять ряд мер. В частности, Кабмину нужно принять меры касательно четкого нормирования вопросов обустройства, содержания и функционирования КПВВ, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию КПВВ.

Кроме того, Кабмину нужно проработать вопрос об упрощении въезда лиц, перемещения товаров, а также организации предоставления на КПВВ медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

Помимо этого, необходимо обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения «Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (на участке Старобельск – Счастье)» и «Северодонецк – Новоайдар».

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, товар, линия разграничения, Зеленский
 
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