Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО

08.10.2019 18:50

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске существенно снизились цены на жилье.

Об этом в своем видео-репортаже из города рассказал российский блогер Сергей Борисов, передает donpress.

По его данным, квартиры в бывшем областном центре сейчас стоят дешево. Так, трехкомнатная квартира (75 кв. м) в многоэтажном жилом доме на окраине стоит $ 12 тыс. Это, по словам блогера, самое дешевое предложение, некоторые объекты можно найти дороже.

Что же касается съемного жилья, то квартира самого Борисова стоила 500 руб. в сутки. В ней сделан хороший ремонт, она полностью меблирована. При этом с 11:00 до 18:00 в районе, где она расположена, нет воды. В связи с этим владельцы жилья заготовили воду в бутылках для использования в течение дня.