- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для восстановления контроля Украины над российско-украинским участком границы.
"Как мы выйдем на границу? Разводя войска", – заявил он, передает from-ua.
По словам генерала, "они будут уводить свои войска, таким образом освобождая эту территорию от вооруженных людей, и на них могут проводиться выборы. А мы выдвигаемся туда силами пограничников и миротворцев".
В этом контексте Романенко заметил: в миротворческом контингенте не должны присутствовать не только россияне, но и белорусы, которые "очень зависимы от России". По его мнению, приемлемым вариантом была бы миротворческая миссия, в состав которой входят "казахи или литовцы".
Он также подчеркнул: отведение украинских войск не означает их сдачу оккупантам. Генерал напомнил: подобные случаи были зафиксированы "в активные времена" противостояния на Донбассе, но последний пример с разведением войск вблизи Станицы Луганской был позитивным.
"Разведение сил необходимо для того чтобы прекратились обстрелы, а это необходимое условие для проведения выборов", – напомнил он.
Романенко также прокомментировал озвучиваемые опасения о том, что после отвода украинских войск местные жители этих территорий остаются беззащитными перед лицом оккупанта. "Но тут вступает в силу наша полиция и наша Нацгвардия. Фактически они реализуют функции, которые должны реализовывать", - подчеркнул он.
И, наконец, как только будут проведены местные выборы, "наши войска туда зайдут и восстановят контроль над границей", – пояснил генерал.
Теги: Донбасс, разведение, ВСУ
- Киев и "ДНР" должны отвести силы от Донецкой фильтровальной станции - Хуг
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- Улучшение к концу недели: доллар и евро существенно подешевели
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Люди жестоко расправились над мэром за невыполненные обещания12:15
- Настоящее бабье лето уже близко: синоптик обрадовала прогнозом12:00
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- Вышел первый музыкальный альбом, написанный искусственным интеллектом11:30
- Офицер ВСУ сообщил тревожные данные о войсках РФ у границы с Украиной11:15
- Электронной почтой в России разрешат пользоваться только по паспорту 11:00
- Полный захват Украины, у Путина раскрыли дерзкий план: скандальное заявление10:45
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»