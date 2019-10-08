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Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу

08.10.2019 10:31
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Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу

Пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) сообщает о том, что террористы "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь конфликт на Донбассе, с новой силой обстреливая участки разведения войск.

В понедельник, 7 октября, гибридная армия Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

Зафиксировано, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Более того, оккупанты РФ дважды умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также бои с террористами "Л/ДНР" то и дело вспыхивали неподалеку от Чермалыка, Песок, Опросного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика и Тарамчука, Новолуганского, Майского, Гладосово и Хутора, Новгородского, вблизи Крымского, Луганского и Попасной. К счастью, ни один военнослужащий ВС Украины не пострадал в ходе вражеских обстрелов. А в течение суток 8 октября вооруженные бандформирования дважды нарушили режим тишины возле Луганского и Светлодарска.



Теги: Россия, Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, кураторы, Минские соглашения, ООС
 
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