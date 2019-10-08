"Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому

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Если на Донбассе произойдет отвод украинских сил с тех позиций, которые сейчас заняты, то туда придут солдаты Украинской добровольческой армии.
Они не покинут те территории, пока не встретятся с Зеленским. Об этом заявил замкомандира УДА Андрей Гергерт, передает Диалог.UA.
Он заверил, что в УДА контролируют ситуацию в регионах разведения войск и займут позиции, если ВСУ начнут отступать. Гергет подчеркнул, что как только Зеленский отдаст приказ о разведении, в те регионы зайдут тысячи украинских добровольцев. Замкомандира УДА подчеркнул, что они уже объявили о полной мобилизации своих сил и не будут отдавать ни метра территории, которая подконтрольна Киеву. Гергет подчеркнул, что требует встречи с Зеленским и хочет изложить ему свой план победы. Также он призвал президента не идти на уступки России и не слушать Путина. Он напомнил, что только украинская армия и добровольцы способны достичь победы на Донбассе.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, разведение, мобилизация, добровольцы, ВСУ, позиции, Зеленский
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