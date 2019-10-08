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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие
За прошлые сутки, 7 октября, на Донбассе пророссийские боевики 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Потерь за минувшие сутки нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"7 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов. В частности, дважды неподалеку Чермалыка велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Песков боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Опитного – из стрелкового оружия. Четыре обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг устроил вблизи Водяного. Неподалеку Павлополя оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, вблизи Талаковки – гранатомет различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Новотроицкого враг ударил из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Пищевиков и Тарамчука – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил. Трижды вблизи Новолуганского боевики ударили из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Неподалеку Майского боевики стреляли из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, а вблизи Гладосово и Хутора Свободного – из минометов калибра 82 мм. По два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще два обстрела из подствольных гранатометов и стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Крымского. Вблизи Луганского враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Попасной – гранатометы различных систем.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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