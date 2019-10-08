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На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории
Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории.
Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на «министерство агропромышленной политики и продовольствия», передает donpress.
«Сегодня министерство завершило прием заявок на конкурс профессионального мастерства трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства Донбасса. Заявки были поданы от десяти команд, три из которых с временно подконтрольной Украине территории и одна из ЛНР», — рассказали в «министерстве».
Указанный конкурс профмастерства трактористов пройдет 12 октября в Новоазовске Донецкой области. Экипажи будут состязаться в теоретических и практических навыках. Победителям обещаны денежные призы, размер которых не указан. Сообщается, что проводится конкурс уже в третий раз, начиная с 2017 года.
Теги: Украина, Донбасс, Новоазовск, СМИ, конкурс, сельское хозяйство, команда, ДНР, ЛНР, тракторист, ОРДО
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