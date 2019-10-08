Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории

08.10.2019 22:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории

Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории.

Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на «министерство агропромышленной политики и продовольствия», передает donpress.

«Сегодня министерство завершило прием заявок на конкурс профессионального мастерства трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства Донбасса. Заявки были поданы от десяти команд, три из которых с временно подконтрольной Украине территории и одна из ЛНР», — рассказали в «министерстве».

Указанный конкурс профмастерства трактористов пройдет 12 октября в Новоазовске Донецкой области. Экипажи будут состязаться в теоретических и практических навыках. Победителям обещаны денежные призы, размер которых не указан. Сообщается, что проводится конкурс уже в третий раз, начиная с 2017 года.



Теги: Украина, Донбасс, Новоазовск, СМИ, конкурс, сельское хозяйство, команда, ДНР, ЛНР, тракторист, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх