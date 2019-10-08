"Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу

08.10.2019 14:19

Известный украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец рассказал про план "Б" команды президента Владимира Зеленского, поражаясь его примитивности.

Он сообщил, что Офис президента планирует сделать в случае провала переговоров в "нормандском формате". Политолог называет запасной план "очень смешным", передает Диалог.UA.

Об этом Березовец написал в своем Телеграм-канале и сообщил, что сразу несколько источников говорят об одной и той же схеме, предложенной Офисом президента. "Так вот, суть плана "Б" заключается в следующем. Зеленского его внешнеполитические советники (ох, уж эти "профессионалы") убедили в том, что Украина должна выполнить все пункты плана Штайнмайера, ключевым из которых является признание выборов "в целом" (в англоязычной редакции "overall") структурой ОБСЕ и Украиной. По итогу господа советники насоветовали гаранту, что боевики попросту не смогут провести выборы без нарушений и потому ОБСЕ их не признает! И тогда Зеленский с легким сердцем откажется выполнять пункты "формулы Штайнмайера". Вот это и есть хваленый план "Б"! Никакого другого backup'а не существует в природе. Оцените красоту игры", - комментирует планы команды президента Березовец.