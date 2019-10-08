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Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР
08.10.2019 09:11
В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР.
Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter блогер, пишущий под ником Necro Mancer, передает apostrophe.
Щербаков Владислав Сергеевич (Юнокоммунаровск, 27/10/92) стал "груз 200" 25/11/18, предположительно, в р-не Горловки (обстоятельства требуют уточнения)", - отметил он и опубликовал фото самого боевика и его могилы.
Теги: Донбасс, Горловка, фото, могила, оккупация, ДНР, боевики, соцсети
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