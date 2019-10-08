Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР

08.10.2019 09:11

В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР.

Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter блогер, пишущий под ником Necro Mancer‏, передает apostrophe.

Щербаков Владислав Сергеевич (Юнокоммунаровск, 27/10/92) стал "груз 200" 25/11/18, предположительно, в р-не Горловки (обстоятельства требуют уточнения)", - отметил он и опубликовал фото самого боевика и его могилы.