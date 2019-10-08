Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе

08.10.2019 09:28

Члены НВФ 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел 13 обстрелов: дважды возле Чермалыка, около Песков, неподалеку Опытного, четыре раза вблизи Водяного, неподалеку Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика и Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было совершено 14 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Новолуганского, около Гладосового и Хутора Вольный, по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого, дважды вблизи Крымского, Луганского и Попасной.

С начала текущих суток НВФ дважды нарушили режим прекращения огня — в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — вблизи Луганского и Светлодарска.