Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы

08.10.2019 17:06

Главарь «ДНР» Денис Пушилин прибыл с визитом в непризнанную республику Абхазия.

Об этом сообщили в так называемой пресс-службе главаря ОРДО, передает donpress.

Представители НВФ отметили:

«Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл сегодня с визитом в Абхазию. Он примет участие в инаугурации избранного на второй срок президента Республики Рауля Хаджимбы».