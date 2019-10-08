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Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов
Населенный пункт Старомихайловка (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) уже третьи сутки находится под огнем.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.
По их данным, интенсивные обстрелы продолжались 6−7 октября. В результате них часть жилых домов поселка пострадали.
В общей сложности зафиксировано повреждение 15 жилых домов, а также местной стоматологии и детского сада. Адреса поврежденных объектов:
ул. Шевченко, 38 — кровля;
ул. Октябрьская, 7 «Стоматология» — остекление, кровля, стена дома и хоз. постройки;
ул. Шевченко, 34 — хоз. постройка;
ул. Шевченко, 30 — кровля и хоз. постройка;
ул. Шевченко, 25 — остекление и кровля;
ул. Октябрьская, 34 — кровля;
ул. Октябрьская, 30 — кровля;
ул. Октябрьская, 28 — кровля и хоз. постройка;
ул. Октябрьская, 32 — кровля;
ул. Октябрьская, 38 — кровля;
ул. Октябрьская, 34 — кровля;
ул. Октябрьская, 68 — кровля;
ул. Октябрьская, 40 — кровля;
ул. Октябрьская, 44 — остекление и кровля;
ул. Артема, 6 — кровля;
ул. Артема, 15 — кровля;
ул. Калинина 5а (Детский сад № 48) — остекление, разрыв боеприпаса внутри здания;
ул. Гагарина, 9 кв. 1 — повреждение остекления;
ул. Молодежная, 20 — повреждение кровли, дымохода;
ул. Ленина, 13 — повреждение кровли.
«Мощный обстрел накрыл нашу улицу вечером. Основной удар пришелся по ул. Комарова дом 2−4. Дата обстрела — 6.09.2019г. В 20:40 начало громыхать и полетели снаряды», — рассказали местные жители.
Теги: Донбасс, Донецкая область, дом, стоматология, разрушения, детский сад , обстрелы, соцсети
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