В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"

08.10.2019 19:19

Російсько-окупаційні війська посилюють окремі підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, зокрема за рахунок призваних на збори резервістів з числа працівників місцевих комунальних підприємств і організацій.

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що паралельно підконтрольні місцевим "адміністраціям" засоби масової інформації інтенсивно розповсюджують неправдиві та викривлені повідомлення щодо "зростання загрози активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил".

"У такий спосіб російський окупаційний режим намагається залякати місцеве населення, посилити у суспільстві антиукраїнські настрої та виправдати російську агресію проти України", - йдщеться у повідомленні.