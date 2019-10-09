- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск
На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении войск в Петровское Донецкой области и в городе Золотое Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.
Разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября, но оно не состоялось из-за продолжения обстрелов со стороны боевиков. Что будет с этими людьми после разведения войск? Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Народный депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко отметил, что в целом «это проблема России и этих людей», что им делать дальше. После разведения войск у донецких боевиков, воевавшие на стороне России, будет выбор. Они смогут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск или могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах. Яременко добавил, что Минские договоренности говорят о «народной милиции» на Донбассе, но это не означает, что «милицией» должны стать первый и второй армейские корпуса, которые расположены в ОРДЛО. По словам политика, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.
Режим тишины начался 8 октября. Будут его соблюдать обе стороны вооруженных сил в течении последующих семи дней, остается только ждать.
Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР, боевики
- Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Разведению войск быть!»: Разумков назвал ответственных за безопасность
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- "Золотая" картошка и другие особенности урожая-201915:44
- В Украине планируют отменить трудовые книжки15:30
- В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны15:10
- Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»14:48
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака14:30
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов