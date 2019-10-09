Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск

09.10.2019 16:12

На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении войск в Петровское Донецкой области и в городе Золотое Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

Разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября, но оно не состоялось из-за продолжения обстрелов со стороны боевиков. Что будет с этими людьми после разведения войск? Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «24 канал».



Народный депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко отметил, что в целом «это проблема России и этих людей», что им делать дальше. После разведения войск у донецких боевиков, воевавшие на стороне России, будет выбор. Они смогут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск или могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах. Яременко добавил, что Минские договоренности говорят о «народной милиции» на Донбассе, но это не означает, что «милицией» должны стать первый и второй армейские корпуса, которые расположены в ОРДЛО. По словам политика, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.



Режим тишины начался 8 октября. Будут его соблюдать обе стороны вооруженных сил в течении последующих семи дней, остается только ждать.