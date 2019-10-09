- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
«Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»
Во вторник, 8 октября, на брифинге в Северодонецке Луганской области глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сделал громкое заявление относительно Донбасса, передает replyua.net.
Он отметил, что «формула Штайнмайера» - это единственный путь к урегулированию ситуации на востоке Украины. «НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование «формулы Штайнмайера» в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений», - отметил Винников.
В то же время он отметил, что НАТО призывает Россию «в полном объеме выполнить свои обязательства». «Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию», – резюмировал представитель Альянса.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что на «формулу» каким-либо образом повлияла российская сторона. По словам главы Германии, формула, которая была названа его именем, это попытка сделать из «больших шагов» урегулирования ситуации на востоке Украины, предусмотренных в Минских соглашениях, «ряд меньших шагов». «Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне.
Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия до сих пор надо согласовать», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.
Теги: Донбасс, НАТО, конфликт, ДНР, ЛНР, Минские соглашения
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- ОБСЕ фиксирует рост обстрелов: Где нарушают режим прекращения огня
- Россия назвала условия возвращения своих офицеров в СЦКК
- Начало конца для "Л/ДНР": эксперт рассказал, что ускорит завершение конфликта
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах
- Тука о ситуации в Донбассе: «Нам не подходит вариант Косово»
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- "Золотая" картошка и другие особенности урожая-201915:44
- В Украине планируют отменить трудовые книжки15:30
- В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны15:10
- Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»14:48
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака14:30
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов