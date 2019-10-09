Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось

09.10.2019 16:00

Разведение сторон в Петровском (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) не состоялось. Об этом сообщают паблики, освещающие действия представителей незаконных вооруженных формирований.

По их данным, миссия ОБСЕ, которая должна вести наблюдение за разведением сторон, прибыла в Петровское еще несколько часов назад. Также о готовности к разведению заявили и представители НВФ, запустившие сигнальную ракету.

Однако позднее разведение было якобы отменено.

«По информации ОБСЕ, Украина продолжает вести с ними переговоры. На это выделили еще 2 дня», — говорится в пабликах, освещающих событие.



«Если в этот срок не начнется разведение сил и средств то процесс можно будет считать сорваным», — считают военкоры.

Ранее сообщалось, что вопрос разведения сил и средств в районе поселка Петровское остается открытым до 14:00. ОБСЕ нужно было время, чтобы выяснить, готова ли к этому украинская сторона.

Официальной информации об этом пока нет.

donpress.com