Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил

09.10.2019 11:48

Сотрудники СММ ОБСЕ и представительства ОРДО в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня прибыли сегодня в село Петровское для наблюдения за процессом устранения нарушений на участке разведения войск. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Отмечается, что на сегодня запланировано начало мероприятий по устранению нарушений согласно плану-графику, утвержденному 1 октября в Минске участниками Контактной группы. Процесс начнется с запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу. В то же время, само устранение нарушений должно проходить синхронно в течение трех дней. За процессом будут наблюдать представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Источник: https://donpress.com