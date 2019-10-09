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«Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском
Сегодня стало известно, что запланированное разведение войск в Петровском, которое находится на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, не состоялось. Как информирует replyua.net, об этом сообщают паблики, которые освещают действия участников НВФ «ЛДНР».
Согласно их данным, миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая должна вести наблюдение за разведением сторон, прибыла в Петровское еще несколько часов тому назад. Кроме того, о готовности к разведению заявили якобы также и представители незаконных вооруженных формирований, которые запустили сигнальную ракету. Но позже разведение войск внезапно отменили.
Так, в пабликах, которые освещают события на Донбассе, говорится: «По информации ОБСЕ, Украина продолжает вести с ними переговоры. На это выделили еще 2 дня». Военные корреспонденты, в свою очередь, утверждают: «Если в этот срок не начнется разведение сил и средств то процесс можно будет считать сорваным». В настоящее время никакой официальной информации относительно происходящего нет. Читайте также: В Золотом сотни мирных жителей вышли на митинг против разведения войск.
Теги: Донбасс, войска, отмена, разведение, ДНР, боевики
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