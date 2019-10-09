Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса

09.10.2019 19:15

К жителям Донбасса, как и всей Украины, нередко приезжают родственники или приятели из-за рубежа. О том, сколько времени они могут находиться в гостях, журналисту ZI рассказала главный специалист Константиновского отдела миграционной службы Татьяна Дудинская



В зависимости от того, является страна визовой или нет по отношению к Украине, есть два варианта определения срока законного пребывания на территории страны:



Для иностранцев из визовых стран (США, Турция, страны СНГ и Евросоюза) срок пребывания соответствует сроку действия визы. Гости, приехавшие из безвизовых государств, могут находиться в Украине не более 90 дней на протяжении 180 дней.



Если нет визы, то любой иностранец, въезжая в Украину, должен просчитать все свои дни пребывания на ее территории за 180 дней до даты въезда-выезда. Если он по истечению положенного не выезжает из Украины – то нарушает действующее миграционное законодательство.



И при пересечении границы пограничники имеют право привлечь такого иностранца к административному наказанию и оштрафовать на сумму от 1700 до 5100 грн. Взыскать штраф могут непосредственно в пунктах пропуска через терминалы.

Источник: https://zi.ua