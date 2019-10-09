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В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак
09.10.2019 19:30
Через «таможенную территорию ДНР» разрешено ввозить не более двух животных без ветеринарного свидетельства и специального разрешения на ввоз. Об этом сообщили в так называемом «министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР».
Так, согласно «постановлению» «совета министров ДНР» от 13.09.2018 г. № 2−5 о правилах осуществления «государственного» ветеринарного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через «таможенную границу ДНР» допускается ввоз следующих объектов:
- чучел всех видов животных и рыб или их фрагментов, прошедших полную таксидермическую обработку, — при представлении документов, подтверждающих их приобретение в розничной сети;
- собак и кошек, перевозимых физическими лицами для личного пользования, в количестве не более 2 голов, при предоставлении международного ветеринарного паспорта (карантинирование в данном случае не требуется);
- пищевых продуктов животного происхождения до 10 кг включительно в заводской упаковке, ввозимых физическими лицами для личного пользования — при условии благополучия в эпизоотическом отношении государства производителя и государства вывоза указанных продуктов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, животные, кошка, собака, ОРДЛО
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