- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
Президент Украины Владимир Зеленский показал свое видение статуса русского языка на Донбассе
Об этом он рассказал журналисту издания Украинские новости.
Журналист напомнил президенту интервью председателя его Офиса Андрея Богдана, в котором он заявил об официальном статусе русскому языку. В частности, Богдан вынес на референдум вопрос предоставления официального статуса русскому языку в Донецкой и Луганской областях, если бы они были подконтрольны Украине. На что Зеленский в ответ заявил, что не видит здесь никаких проблем.
«Я думаю, что мы когда-нибудь прекратим войну, надо дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят. В чем здесь проблема? У нас нет этой проблемы», – отметил Зеленский.
Зеленский уверен, что на людей повлияла информационная война.
По его мнению, украинцам все время навязывали мысль, мол в Украине нельзя говорить на русском языке.
«Вот я президент и говорю с вами, как хочу. Будет у дончан специальное прошение, чтобы они могли заполнять документы на русском языке, – я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить», – подчеркнул президент, перейдя при этом на русский язык.
Источник: https://popcorn.politeka.net
Теги: Донбасс, президент, русский язык, статус, Зеленский
- Президент відкидає можливість зміни правового статусу для Донбасу
- "Украина была, есть и будет унитарным государством,"- Порошенко о федерализации
- Донецкие театры стали национальными!
- Сегодня Рада будет голосовать за особый статус оккупированных территорий
- У Порошенко придумали, как узаконить особый статус Донбасса
- У такого «народного героя» как Зеленский есть только 2 пути - эксперт
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- "Золотая" картошка и другие особенности урожая-201915:44
- В Украине планируют отменить трудовые книжки15:30
- В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны15:10
- Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»14:48
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака14:30
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- В октябрьские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда13:30
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов