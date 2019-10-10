«Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»

10.10.2019 19:20

В Майорске Донецкой области прекратили пропускать людей в обе стороны. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

По словам проезжающих, коллапс случился около 14:30. Люди застряли в «серой зоне». Транспорт туда не пропускают, местные жители вынуждены идти пешком.

«Майорск — Горловка. Пещая очередь ахренительная!!! Это „серая зона“. На нулевом украинском, на въезд в „днр“! Автобусы не запускают, машины тоже! Людей не забирают! Не запускают ни туда, ни сюда!»,

«Горловка на нуле в „днр“ стоим глухо с 15.00, уже машин 150»,

«Перед полицией мало, но между блоками и паспортным забито»,

«Люди звонят от „нуля“ Майорска: до КПП Горловка шли пешком, автобусов нет никаких и не пропускают», — сообщают очевидцы.

Официальной информации с объяснением случившегося, а также сообщений по поводу дальнейшей работы КПВВ в Майорске пока нет. DonPress будет следить за ситуацией.

По словам местных жителей, задержка с пропуском связана с ремонтом дороги.

Источник: https://donpress.com