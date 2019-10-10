Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»

10.10.2019 21:05

Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть крайний срок для того, чтобы принять закон об особом статусе Донбасса. Если Украина не справится до указанной даты, она лишится шанса урегулировать ситуацию на Востоке в минском формате

Об этом президент заявил во время своего пресс-марафона 10 октября.

Зеленский сообщил, что Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года. Если этого не случится, стране придется выйти из минского процесса.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет», — пояснил президент.

Он добавил, что это лишит Украину помощи со стороны других стран.

«И тогда мы можем остаться один на один с Россией», — подытожил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в законе об особом статусе Донбасса не будет предусмотрена автономия для региона.

Ранее мы писали о том, что у президента Украины Владимира Зеленского открыто заявили об опасности, которую несет Российская Федерация.

По информации военной разведки, в 2018 году Путин сосредоточил на границе с Украиной, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих. Это говорит о том, что в будущем Россия готовится к полномасштабной войне.

Помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин заявил, что Украине нужно готовиться в первую очередь к авиационному удару со стороны России.

По его словам, в случае, если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а дальше проведет сухопутную операцию.

Отмечается, что следующим этапом может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории.

«Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне», — предупредил Апаршин.

Источник: https://politeka.net