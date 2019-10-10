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Порошенко придумал, как урегулировать конфликт на Донбассе

10.10.2019 12:33
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Порошенко придумал, как урегулировать конфликт на Донбассе

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко вывел "формулу украинского мира" для урегулирования конфликта на Донбассе. Семь предложенных шагов он опубликовал в Twitter в четверг, 10 октября, передает Корреспондент.

По его словам, для реализации предложенной формулы стране необходимо настаивать на принципах "сначала безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность к выборам". Он добавил, что формула Штайнмайера должна рассматриваться только как составляющая дорожной карты выполнения минских соглашений. По мнению Порошенко, разведение сил на Донбассе должно состояться только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Россия и боевики должны вернуть две с половиной тысячи километров, это прямое требование Минска", - написал он.

При этом экс-президент выразил уверенность, что мониторинговая миссия ОБСЕ получит беспрепятственный доступ ко всей не подконтрольной Киеву территории, чтобы следить за российско-украинской границей.

Кроме того, в рамках работы трехсторонней контактной группы в Минске он предложил создать подгруппу по вопросам границы. Порошенко также советует настаивать на развертывании многонационального миротворческого контингента ООН в Донбассе.

Экс-президента добавил, что Киев должен восстановить на территории региона налогообложение "в рамках правового поля Украины", финансовую и банковскую систему, а также вернуть украинскую собственность. "Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона", - отметил Порошенко.

Как известно, Порошенко выступает против формулы Штайнмайера, согласованной Украиной в Минске. Он заявляет, что такой формулы не существует. При этом он еще в 2016 году рассказывал об имплементации данной формулы.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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