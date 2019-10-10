Украинская и российская стороны не могут согласовать процедуру разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением.

Отмечается, что Киев настаивает, что для отвода войск нужен семидневный режим прекращения огня на участках разведения. Именно поэтому процесс был сорван.

Однако в Москве утверждают, что такого условия нет. Якобы в решении Трехсторонней контактной группы от 1 октября не было упоминаний о семи днях тишины, которые должны предшествовать началу отвода сил.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.