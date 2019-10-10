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Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"

10.10.2019 20:30
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Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"

Украинские патриоты готовят дерзкую акцию в ближайший понедельник.В День защитника Украины они готовятся запустить в небо над Донецком украинский флаг.

О подготовке акции на собственной странице в социальной сети сообщил Влад Борода.

Согласно его сообщению, в небе над Донецком должен появиться огромный украинский флаг размером 120 кв. метров, рассказал Диалог.UA.

Подготовка акции вызвала восторг у пользователей социальных сетей, которые активно поддержали организаторов.

Журналисты напоминают, что украинские волонтеры и активисты регулярно устраивают патриотические акции на Донбассе, вызывая агрессивную реакцию российских оккупантов. Любая украинская символика раздражает боевиков, которые зачастую пытаются сбить запускаемые волонтерами флаги в сторону оккупированных территорий.

Ранее в оккупированном Донецке подняли флаг Украины в День Независимости - боевиков "ДНР" от фото чуть не хватил удар.

Кроме того, в Крыму недавно подняли флаг Украины - оккупанты были в недоумении.

А пару месяцев назад патриоты в Донецке повесили огромный украинский флаг под носом у боевиков - кадры "взорвали" Сеть.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донецк, Донбасс, акции, боевики
 
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