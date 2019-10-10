«В Горловке около 500 пеших, Еленовка почти стоит»: ситуация на КПВВ ОРДО

10.10.2019 14:41

Сегодня утром на подконтрольных НВФ КПП довольно медленное движение отмечается на всех пунктах пропуска. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня на 09:00 зафиксировано 180 автомобилей и около 460 человек пешей очереди:

«9−00 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 180 автомобилей, 57 автобусов и микроавтобусов, до 460 человек пешей очереди»;

На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) очереди не слишком большие, однако движение не быстрое:

«8−40 каргил. Основная очередь начинается на мосту, льгота — на спуске с моста»; » 12:20 Каргил в Украину. Авто. Основная вначале моста. Льгота на спуске» » Каргил в Донецк основная машин 40, льгота ~10»

На Мариупольском направлении, на КПП «Еленовка» по словам очевидцев движения почти нет, пропуск проходит крайне медленно:

«7−45 На Еленовке в Украину больше 100 машин» » 10:00 Еленовка в Украину — ~100 особо без изменений» » 12:20 Еленовка в укр- ж… Двигаемся медленно»

Источник: https://donpress.com