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Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте
На протяжении вчерашних суток, девятого октября террористические силы двадцать четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военный получил ранение. Как информирует replyua.net, болем детально об этом сообщило командование Операции объединенных сил на своей странице в «Фейсбук».
Таким образом, отмечается, что во время обстрелов позиций Вооруженных сил Украины противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие. Речь идет об артиллерийской системе калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
Помимо прочего, отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого. Враг осуществлял обстрелы вблизи Новогнатовки, Авдеевки, Пищевика, Песков, Майорска, Новотроицкого, Павлополя, Красногоровки и других населенных пунктов. Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что в Житомире, во время встречи с общественностью руководитель Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что в одностороннем порядке Вооруженные силы Украины никто с Донбасса выводить не будет.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
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