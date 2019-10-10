«Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»

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Один из первых главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил – ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что капитулировать будут псевдореспублики, а не Украина.
В комментарии пропагандистскому изданию URA.RU он подчеркнул, что в этом якобы заинтересована и Россия.
"Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение на Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска "ДНР" и "ЛНР", либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции "ДНР" и "ЛНР", – сказал Стрелков, передает Обозреватель.
Он также озвучил версию о том, что Кремль любыми способами попытается запихнуть разрушенные войной территории обратно в Украину, мотивируя это стремлением к перемирию.
"Пока о капитуляции Киева речи не идет. Речь идет о том, что Кремль пытается всеми силами избавиться от "ДНР" и "ЛНР", запихнуть их обратно в Украину и замаскировать это предательство мирными договоренностями", – добавил террорист.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин
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