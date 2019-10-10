ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА

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Жители неподконтрольных территории Украины, которые чувствуют себя украинцами, должны знать, что власть их не оставит, подчеркнул президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.
«Общество выбирало Зеленского, который прекратит войну. И таким я останусь. Я хочу остановит войну — думаю, это миссия», — отметил президент.
Он назвал «главной ошибкой» то, что когда люди приехали с оккупированной территории, то «мы, как власть, не обеспечили работой, жильем». «И многие вернулись обратно. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Власть не может все, но это надо было обеспечить», — добавил Зеленский.
Также он озвучил возможные варианты будущего жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Все, кто чувствует, проживая там, себя украинцем там — мы их не оставляем, мы вернем их вместе с территорией — это план А. План Б — все кто чувствует себя украинцами — если у нас этот будет долгий путь — по возвращению территории, то мы должны обеспечить людям возможности быть тут [на подконтрольной Украине территории]», — резюмировал Зеленский.
Источник: http://novosti.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, План Б, ДНР, ЛНР, Зеленский
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