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"Есть только один сложный вопрос", - Зеленский о выборах на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия проведения выборов на территориях Донбасса, которые сегодня находятся под оккупацией гибридной армии РФ. Там есть только один спорный вопрос, который Киев намерен "дожать".
О выборах на Донбассе Зеленский рассказал на большом пресс-марафоне 10 октября, передает Диалог.UA со ссылкой на пресс-службу президента.
Местные выборы на Донбассе возможны только по украинскому законодательству. Это заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на пресс-марафоне 10 октября. "Если мы говорим о выборах на Донбассе, мы должны понимать, что они должны проходить по украинскому законодательству. А это значит, что все партии должны иметь возможность там избираться. А кто же туда поедет, если там будут войска? А кто там будет гарантировать безопасность?" – сказал президент. Зеленский отметил, что ответы на все эти вопросы закреплены в Минских договоренностях. "Там есть шаги: прекращение огня, разведение, затем выход всех иностранных, зарубежных военных формирований. И все это до выборов", – констатировал он. "Единственный сложный вопрос там касается того, что прописано, что мы сначала проводим выборы, а затем – граница под контролем Украины. Это очень спорный вопрос, и я, честно говоря, по-другому вижу, как его решать. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, что это надо решать совсем иначе", – добавил президент. Он заверил, что выборы на оккупированных территориях пройдут тогда, когда будут решены вопросы безопасности. В ОРДЛО должен быть обеспечен доступ ЦИК Украины, зарубежным наблюдателям, журналистам, представителям украинских политических партий и тому подобное. "Потому что так должны проходить выборы", – сказал Владимир Зеленский. "Если все это будет и выборы будут признаны по закону Украины нами с вами и миссией ОБСЕ, если они будут признаны прозрачными и честными, тогда выборы состоялись. А если нет, то ничего не будет", – подчеркнул президент. "Там четко написано – "по закону Украины". Согласно закону Украины, там не могут быть военные, там не может быть автоматов, пулеметов, должна быть доступность всех партий. Если этого на входе нет, если туда изначально не будет доступа ЦИК, журналистов, то выборы автоматически не состоятся – несмотря на то, что мы подпишем или не подпишем", – добавил Зеленский.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, ЦИК, ОБСЕ, Минские договоренности, ОРДЛО, Зеленский
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