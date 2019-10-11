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Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»

11.10.2019 08:09
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Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»

Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о наличии у украинского правительства планов «А» и «Б» по Донбассу не имеют отношения к Минским договоренностям.​

Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.

Так, главарь НВФ отметил:

«Мы слышим от Зеленского, как ранее от (экс-президента Украины Петра) Порошенко, что его интересует прежде всего выход на границу с Российской Федерацией, хотя речь об этом идет далеко не в первых пунктах соглашения. В заявлениях Зеленского мы видим досужие рассуждения не политика, реально стремящегося к миру, а человека, которому не объяснили суть Минских соглашений».

По мнению Пушилина, до Зеленского «не донесли тот факт, что для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенных участках не нужны семь дней тишины».



Теги: Украина, Донбасс, граница, разведение, ДНР, Пушилин, НВФ, РФ, Минские соглашения, Зеленский
 
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