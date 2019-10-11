Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»

11.10.2019 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»

Сегодня утром, 11 октября, по данным Госпогранслужбы на украинских КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/50;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 20/10;

«Гнутово» — 15/20.

За прошедшие сутки, сообщают в ГПСУ, пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ последовало 46,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 735 человек и 1155 транспортных средств;

«Марьинка» — 9290 человек и 1455 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9095 человек и 1610 транспортных средств;

«Гнутово» — 4085 человек и 900 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 910 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх