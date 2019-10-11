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Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй – в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский, пишет from-ua.
Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, однако и без них идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.
Дискуссии о его отмене ведутся политиками и экономистами уже не первый год. Однако ранее глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов сказал, что отменять его можно будет только когда позволит экономическая ситуация.
Вместе с тем, автор сегодняшней инициативы на своей странице в Facebook 10 октября опубликовал заявление об отзыве другого своего законопроекта. Которым он хотел ввести дополнительный сбор с наличного валютообмена в размере 1% от суммы операции. Вырученные средства он предлагал направить на развитие спорта.
Это предложение, впрочем, вызвало возмущение не только у большинства украинцев (хотя обмен валюты в банковских приложениях не подпадал под дополнительное налогообложение), но и у подписчиков автора инициативы. 80% опрошенных Дубинским людей высказались против налога. После чего он и принял решения отозвать законопроект.
Теги: Донбасс, законопроект, война, налог
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