Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне

11.10.2019 10:11

Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" вновь убили одного защитника Украины во время того, как Главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-марафон в Киеве.

За минувшие сутки, 10 октября, когда президент Владимир Зеленский общался со СМИ в Киеве, гибридная армия Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, Диалог.UA.

К несчастью, Вооруженные сил Украины понесле летальные потери - в результате вражеских обстрелов трагически погиб украинский военнослужащий. Отмечается, что противник подло обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Согласно данным утренней сводки штаба ООС, обстрелы со стороны российско-террористических войск были зафиксированы недалеко от Водяного, Авдеевки, Пищевика, Новотроицкого, Павлополя, Марьинки, Новоселовки Второй, Крымского, Хутора Свободного, Луганского, Шумов, Катериновки. А уже с начала текущих суток оккупанты РФ дважды нарушили режим тишины в районе Талаковки и Новотроицкого.