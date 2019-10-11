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Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
11.10.2019 19:22
Бывший «министр» «доходов и сборов» в ОРДО Александр Тимофеев с позывным «Ташкент» стал налоговым инспектором в Москве.
Об этом сообщил блогер «Дон РФ», работающий в ОРДО, передает donpress.
Он возмущен этим обстоятельством — по мнени блогера, это стыдно, поскольку «Ташкент» «украл в „ДНР“, по разным данным, от 40 до 80 миллиардов рублей».
Тимофеев якобы старшим инспектором Федеральной налоговой службы РФ в г. Москве.
Информация пока не подтверждена, блогер обещает найти подробности.
По информации паблика, освещающего действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, деятельность Тимофеева подвергалась проверке, которая якобы «выявила крупнейшие хищения на территории „республики“ за все время существования».
Теги: Донбасс, министр, Москва, налоговая инспекция, ДНР, Захарченко, хищения, РФ, Тимофеев (Ташкент)
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