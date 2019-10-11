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"За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе
11.10.2019 12:31
Скандальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая часто выступает на оккупированных Россией территориях Украины, высмеяли за анонс очередного «бесплатного» концерта.
«Смотрю, Чичерина окончательно пришла к успеху. Бесплатные концерты в Брянке — это успех. Не каждому покоряются такие вершины», — написал в соцсети донецкий журналист и популярный блогер Денис Казанский.
Он также опубликовал афишу концерта певицы в Брянке (Луганская область), пишут Факты.
«Прям как Кобзон», — шутят подписчики Казанского. «Скоро будут зрителям обещать бесплатный фуршет после бесплатного концерта… лишь бы пришли», «Не думаю, что бесплатно, наверное, все-таки, стакан водяры и бутерброд с соленым огурцом», — пишут комментаторы.
Теги: Донбасс, концерт, ОРДЛО, Чичерина
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