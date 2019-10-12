Маріупольці пікетували офіс ОБСЄ через відведення військ на Донбасі

12.10.2019 09:47

У Маріуполі до офісу ОБСЄ прийшли містяни, які виступають проти відведення військ.

Понад 20 маріупольців прийшли до офісу спостерігачів ОБСЄ, передає кореспондент Depo.Донбас.

Незважаючи на сильний дощ, люди розгорнули плакати.

"ОБСЄ буде фіксувати порушення, а хто буде відповідати за життя українців?", "Чи зможе ОБСЄ фіксувати порушення в "сірій зоні" після заходу сонця?", - йдеться у гаслах.

Маріупольці вийшли на акцію, щоб висловити протест проти відведення військ на Донбасі та запитати, як спостерігачі контролюватимуть безпеку на лінії розмежування у разі відведення сил та засобів з лінії розмежування.

Зокрема, нарікали на те, що спостерігачі місії ОБСЄ не працюють у нічний час та вихідні.

До учасників акції вийшов заступник керівника маріупольського офісу ОБСЄ Джеймс Магро.

"Ми плануємо наш графік таким чином, аби спостерігачі були на роботі і у вихідні та свята. Звісно, ми працюємо за графіком з 8.00 до 16.00. Втім для контролю у нічний час у нас є камери, тому проблем з контролем не має виникати", - розповів Магро.