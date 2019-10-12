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НВФ на Донбассе резко сократили число обстрелов
12.10.2019 10:56
За минувшие сутки члены НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
По данным штаба, противник использовал запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки, Славного, Новотроицкого, Новолуганского и Южного.
С начала текущих суток подразделения НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня — дважды у Водяного, вблизи Пищевика и неподалеку Новогнатовки.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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