НВФ на Донбассе резко сократили число обстрелов

12.10.2019 10:56

За минувшие сутки члены НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным штаба, противник использовал запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки, Славного, Новотроицкого, Новолуганского и Южного.

С начала текущих суток подразделения НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня — дважды у Водяного, вблизи Пищевика и неподалеку Новогнатовки.