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Архив - Донецкая область

В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»

12.10.2019 12:48
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В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»

Во временно оккупированном Донецке в филармонии открыли магазин по продаже алкогольной продукции «Алкомаркет».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях открывается большое количество магазинов торгующих алкогольной продукцией сомнительного качества. Притом, такие магазины открываются в самых, казалось бы, неподходящих для этого местах. Например, во временно оккупированной Горловка магазин по продаже алкоголя открылся напротив храма. Во временно оккупированном Донецке «Алкомаркет» открылся в здании филармонии.



Теги: Донецк, Донбасс, филармония, алкоголь, магазин, продукция
 
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